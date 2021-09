Vienna Capitals holen 21-jährigen Kanadier Moncada

Die Vienna Capitals holen sich Verstärkung aus Kanada. Der 21-jährige Stürmer Luke Moncada soll laut Headcoach Dave Barr "Tiefe in unser Line-up bringen". Der 1,85 m große und 98 kg schwere Linkshänder war 2019/20 in der Ontario Hockey League für North Bay Battalion Topscorer und in der vergangenen Saison 17-mal für die Cleveland Monsters in der American Hockey League (AHL) im Einsatz.