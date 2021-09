Fehlstart perfekt: Capitals verlieren auch zweites Spiel

Die Vienna Capitals warten nach einem verlorenen Schlagabtausch im „Ost-Duell“ der ICE Hockey League gegen Znojmo weiter auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Die Tschechen setzten sich am Sonntagabend in der 2. Runde vor heimischer Kulisse mit 5:4 durch, wobei die Capitals Mitte des zweiten Spielabschnitts noch 4:2 voran lagen.

Der VSV schlug die Black Wings mit 2:0 und durfte damit erstmals jubeln. Der HCB Südtirol siegte in Salzburg mit 3:0 und holte Sieg Nummer zwei. Die Graz 99ers unterlagen bei Olimpija Ljubljana mit 2:5. Bereits am Samstag hatte sich Meister KAC gegen Innsbruck durchgesetzt, Dornbirn war in Bratislava unterlegen.

Die Capitals liefen in Znaim ersatzgeschwächt ein. Mit Fischer, Dodero, Wall und Lalonde fehlten gleich vier Verteidiger. Das Spiel verlief zunächst dennoch nach Geschmack der Wiener. Brody Sutter traf zum 2:1 und zum 4:2 in der 29. Minute. Exakt eine Minute später gelang den Tschechen jedoch schon der Anschlusstreffer. Nach einem 4:4-Gleichstand nach zwei Dritteln fixierte Radim Matus in der 52. Minute das schlussendlich entscheidende Tor. Bei einem doppelten Stangentreffer hatten die Capitals danach Pech.