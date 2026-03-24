Verstoß gegen die Integrität: Graz-Boss Jerich wird von der Liga bestraft

Ein Nachspiel hatte ein Angebot von Graz-Präsident Herbert Jerich an einen Spieler der Capitals. Er habe 5.000 Euro für die Mannschaftskasse versprochen, wenn die Wiener in der letzten Runde beim KAC gewinnen. Die Wiener taten es tatsächlich, und somit konnte Graz den KAC von Platz 1 noch verdrängen. Jerich wollte sein Versprechen einlösen, doch der Wiener Spieler lehnte ab, weil er von einem Scherz ausgegangen war.

Die Geschichte gelangte zur ICE Hockey League, die beide Teams zu einer Stellungnahme aufforderte und die Rechtskommission einschaltete. Laut KURIER-Informationen muss Jerich mit einer Strafe rechnen, weil die Integrität der Liga gefährdet wurde. Das Urteil wird nicht veröffentlicht.