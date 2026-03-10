Herzstillstand: KAC-Profi musste auf dem Eis wiederbelebt werden

Plötzlich wurde es still in der Heidi-Horten-Arena. Ohne ersichtlichen Grund brach KAC-Verteidiger Jordan Murray im Viertelfinalspiel gegen Fehervar in sich zusammen - direkt vor der Spielerbank.

Sofort sprangen Notarzt und Sanitäter auf das Eis, auch das KAC-Trainerteam um Kirk Furey und David Fischer war zur Stelle. An die zehn Minuten lang wurde auf dem Eis um den 33-jährigen Kanadier gekämpft. Laut Augenzeugen wurde er von einem anwesenden Notarzt drei Mal reanimiert. Murray soll wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Danach bekam er eine Infusion und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beim Treffer zum 1:0 durch David Waschnig war Murray noch der erste Gratulant. Murray kam im vergangenen Sommer der der Deutschen DEL zum KAC. In Deutschland spielte er für Schwenningen, Mannheim und Wolfsburg. Wegen einer schweren Verletzung hatte er in der laufenden Saison mehr als die Hälfte des Grunddurchgangs verpasst.

Das Spiel wurde in der 18. Minute abgebrochen. An Eishockey war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu denken. Wie es mit der Wertung des Spiels weitergeht, wird die ICEHL noch kommunizieren.