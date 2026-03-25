Siegen oder fliegen: Rekordmeister KAC ist ins Wanken geraten

Erst im letzten Drittel des letzten Spiels im Grunddurchgang schaffte es Fehervar im Duell mit Budapest ins Pre-Play-off. Dort setzten sich die Ungarn etwas überraschend gegen die Vienna Capitals durch. Und jetzt steht der Außenseiter vor der größten Sensation der bisherigen Saison: Nach dem 4:3-Erfolg am Montag beim KAC kann Fehervar am Mittwoch (19.15 ORF Sport +) den Einzug ins Semifinale der ICE Hockey League fixieren. 3:2 führen die Ungarn in der Best-of-seven-Serie, und Rekordmeister KAC wankt.

Dazu kommt in Klagenfurt das enorme Pech mit Ausfällen. Am Montag musste auch noch Star-Stürmer Nick Petersen erkrankt passen. Mit Hundertpfund, Gomboc und Murray (Herzstillstand im ersten Spiel) fallen sowieso schon drei Stammspieler aus. Auch Kempe und From spielten zuletzt angeschlagen. Kempe musste die Nacht auf Dienstag nach Bandenchecks im Krankenhaus verbringen und machte die Reise nach Szekesfehervar nicht mit.

Sollte Fehervar tatsächlich den Aufstieg schaffen, dann steht Graz als österreichischer Meister fest, denn die 99ers wären in der Runde mit Ljubljana, Pustertal und Fehervar das einzige österreichische Team.