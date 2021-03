Verdienter Medaillen-Lohn: ÖSV-Adler springen zu WM-Silber

Das ist mit der Goldmedaille von Stefan Kraft auf der Großschanze auch gelungen. Und dieser überraschende Erfolg des 27-jährigen Salzburgers beflügelte die gesamte rot-weiß-rote Mannschaft dermaßen, dass sie 24 Stunden später mit der nächsten Medaille nachlegte: Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft landeten im Teamwettkampf auf dem zweiten Platz.

Auf die mannschaftliche Geschlossenheit können sich die Österreicher verlassen. Seit 2005, seit der letzten Weltmeisterschaft in Oberstdorf, haben die ÖSV-Adler noch in jedem WM-Teambewerb eine Medaille gewonnen.

Das Mannschaftsspringen auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf war an Spannung nicht zu überbieten. Obwohl Topfavorit Norwegen schon nach dem ersten Springer aus dem Medaillenrennen war, kämpften mit Deutschland, Polen, Slowenien, Japan und Österreich fünf Nationen um die Podestplätze. Dabei wechselte mehrmals die Führung, am Ende setzte sich das Team von Gastgeber Deutschland vor dem ÖSV-Quartett und den Polen durch.