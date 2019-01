Vanessa Herzog: Eine Eiskönigin - trotz ihrer Herkunft

Vanessa Herzog ist ganz gewiss nicht die beste Sprinterin von Europa geworden, weil sie aus Österreich ist. Es müsste vielmehr heißen: obwohl sie aus Österreich ist. Die Achtungserfolge der Vergangenheit – siehe die Auflistung der Meilensteine rechts – können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Eisschnelllaufsport hierzulande auf Eis liegt.

Es gibt schon grundsätzlich nur wenige Kinder, die sich diesen kräfteraubenden Sport überhaupt antun wollen. Dazu mangelt es an den passenden Trainingsmöglichkeiten. Der Eisring in Innsbruck, der letzte seiner Art in Österreich, ist oft noch nicht rennfertig, wenn im November in Asien der Weltcup beginnt. Wollte Vanessa Herzog tatsächlich in Österreich trainieren, sie müsste wohl warten, bis die Seen in ihrer Wahlheimat Kärnten zugefroren sind.