Vanek ist für Graz ein Schnäppchen

Wenn am Freitag, 19.15 Uhr die Graz 99ers Zagreb empfangen, dann werden alle Augen auf einen einzigen Spieler gerichtet sein: Auf Thomas Vanek. Der größte Sportstar der Steiermark seit Thomas Muster, schnürt während des Gehälterstreits in der National Hockey League seine Schuhe bei seinem Heimatverein, den er 1998 als 14-Jähriger verließ, um NHL-Star zu werden.

Das Riesentalent von einst hat seinen amerikanischen Traum verwirklicht und kehrt als 28-jähriger Multimillionär heim. Sein Gastspiel wirft Fragen auf.

Warum hat sich Vanek für Graz entschieden?

Graz war der einzige Klub, der sich um ihn bemüht hat. Gut dotierte Angebote aus Deutschland, und der russischen Liga lehnte er ab, weil er nur in Österreich spielen wollte. Auch in der Erste Bank Liga kann sich Vanek fit halten.

Warum und wie lange wird in der NHL nicht gespielt?

Spieler-Gewerkschaft und Liga konnten sich nicht auf einen neuen Kollektivvertrag einigen. Dass die NHL-Saison vor Dezember beginnt, ist unrealistisch. Sollte nicht bis Ende des Jahres eine Einigung möglich sein und Anfang Jänner das Medienspektakel "Winter Classic" (Freiluftspiel) absolviert werden, dann ist ein Saisonausfall wahrscheinlich.

Wie teuer ist Thomas Vanek für Graz?

Wenn man den Werbeeffekt des Sensationstransfers berücksichtigt, ist Vanek ein Schnäppchen. Von seinem Sieben-Jahre-Vertrag muss das offene Gehalt von 12,8 Millionen Dollar bis 2014 versichert werden. Bei Vanek macht das zirka 12.000 Euro pro Monat aus. Der Star schläft bei seinen Eltern, Gehalt wird er mit seinen bereits verdienten 40 Millionen Dollar keines verlangen.

Wie und wo kann man "Vanek-Schauen"?

Graz hat während Vaneks Heimspiel bis 4. November sieben Heimspiele. Karten sind auf oeticket.at zu kaufen und gehen weg wie einst die warmen Semmeln. Auch die gegnerischen Klubs freuen sich. Linz startet wegen der großen Nachfrage schon am Donnerstag den Vorverkauf für das Heimspiel am 30. Oktober. In Wien brach phasenweise schon die Homepage für Ticketbestellungen für die Partie am 19. Oktober zusammen. Im Fernsehen ist Vanek am Sonntag auf ServusTV im Spiel der 99ers gegen Innsbruck zu sehen.

Wie viele Tore wird Vanek für Graz schießen?

Vanek ist vor dem Tor einer der gefährlichsten Stürmer weltweit. Aber er braucht gute Mitspieler. Seine Anpassungsprobleme bei der B-WM in Innsbruck 2008 waren augenscheinlich. Wird er mit Pässen gut versorgt, dann werden die Fans oft jubeln können. Aber Vanek wird aus den Grazern keinen Titelkandidaten machen.

Kommen noch weitere Stars nach Österreich?

In der Kategorie eines Thomas Vanek nicht. Dafür spielt der Wiener Andreas Nödl von den Carolina Hurricanes bis zum 4. November für Innsbruck (siehe Hintergrund). Der 25-Jährige wird bereits am Freitag in Ungarn gegen Fehervar sein Debüt geben. Am Sonntag trifft er im direkten Duell mit Innsbruck auf Graz und Vanek. Der dritte NHL-Österreicher, Michael Grabner, würde gerne für seinen Heimatklub Villach spielen. Der VSV weiß aber noch nicht, ob der Torjäger finanzierbar ist. Die Capitals verpflichteten Verteidiger Corey Potter von Edmonton.