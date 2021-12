Besinnung vor dem Spektakel für Österreichs Eishockey-Junioren

Was machen Österreichs größte Eishockey-Talente am Heiligen Abend?

Richtig. Sie sind in der Eishalle. Und am Abend sitzen sie in einem Hotel in Reed Deer, einer 100.000 Einwohner-Stadt in der kanadischen Provinz Alberta, knapp 8.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Das Unter-20-Team ist einer von zehn Teilnehmern der Junioren-Weltmeisterschaft in Kanada, wo das Turnier mehr Wert hat, als die Erwachsenen-WM, bei der die besten Spieler immer fehlen, weil die NHL nicht unterbricht.

Ein "Festessen"

Am Heiligen Abend wird es, sagt Sportdirektor Roger Bader, „ein besonderes Essen für alle geben.“ Und die Eltern der Spieler haben Videos geschickt, die gezeigt werden. „Wir haben das so auch schon voriges Jahr gemacht“, sagt Bader, der 2020 als Headcoch das Team führte. Heuer ist wieder Stamm-Trainer Marco Pewal in der Verantwortung. Und es geht um mehr als um die Ehre. Wegen der Pandemie gab es 2020 keinen Absteiger. Heuer steigt ein Team ab und wird 2022 durch B-WM-Sieger Weißrussland ersetzt.