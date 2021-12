Capitals-Heimkehrer Wraneschitz sah den achten Heimsieg in Folge

Die Siegesserie der Vienna Capitals geht weiter. Das 5:2 am Dienstag gegen Fehervar war bereits der achte Heimsieg in Folge. In der Tabelle zogen die Wiener mit den drittplatzierten Ungarn gleich. "Das ist eine der besten Mannschaften der Liga", zollte Caps-Coach Dave Barr Respekt. "Der Powerplay-Treffer zum 1:0 hat uns geholfen. Aber wir haben zu gute Chancen zugelassen. Starkbaum hat großartig gehalten."

Beobachter und Co-Kommentator im Livestream der Capitals war Sebastian Wraneschitz, der im Sommer nach Kanada aufbrach, um Karriere zu machen. Doch nach nur zwei Spielen in der Western Hockey League für die Victoria Royals war Schluss. "Ich war nicht fit“, sagte der 19-jährige Tormann, der im Vorjahr bei den Capitals den Sprung in die Profi-Mannschaft geschafft und bei der U20-WM in Kanada mit dem österreichischen Team für Furore gesorgt hatte.