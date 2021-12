Ein Stück NHL-Geschichte: 750. Tor von Alex Owetschkin

Von den zehn Samstag-Spielen mussten gleich sechs in die Verlängerung, zwei davon wurden im Penaltyschießen entschieden. Am torreichsten war der 6:5-Sieg der Ottawa Senators in der Overtime gegen Colorado Avalanche. Die Dallas Stars mit Michael Raffl sind übrigens erst am Montag wieder im Einsatz (auswärts bei den Arizona Coyotes).

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Nashville Predators - Montreal Canadiens 4:3 n.V., Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs 4:3 n.P., Detroit Red Wings - New York Islanders 4:3 n.V., Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 3:1, Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 6:2, Florida Panthers - St. Louis Blues 4:3 n.P., Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2:3 n.V., Ottawa Senators - Colorado Avalanche 6:5 n.V., New York Rangers - Chicago Blackhawks 3:2, Vancouver Canucks - Pittsburgh Penguins 1:4.