Übersee statt Gletscherschnee: Hitzewelle verschlägt ÖSV-Stars nach Chile

Vorsorglich hat die Verbandsspitze den Etat für den Spitzensport gegenüber dem Vorjahr noch einmal um zwei Millionen Euro erhöht. „Der Verband unternimmt alles, damit wir eine gute Vorbereitung haben“, sagt Mandl.

Die Reise nach Südamerika soll auch Roland Leitinger mitmachen, der in Chile die ersten Schneetrainings nach seinem Kreuzbandriss absolvieren wird. Slalomkollege Christian Hirschbühl bleibt hingegen in Europa, der Vorarlberger musste sich einem weiteren Eingriff am Knöchel unterziehen.