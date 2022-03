Überraschungssieg in Lenzerheide, Debakel für die ÖSV-Damen

Da hat der Schweizer Mauro Pini den Frauen eine gewaltige Aufgabe gestellt: Petra Vlhovas Trainer setzte einen ungewöhnlich stark drehenden Super-G in die Eispiste von Lenzerheide, der für die ersten drei Starterinnen unlösbar war. 38 Sekunden dauerte die Fahrt von Mirjam Puchner, dann stand die Olympia-Silbermedaillengewinnerin in der Bündner Landschaft. 16 Sekunden weiter schaffte es Ariane Rädler, ehe überraschend die Kanten griffen – Aus. Und Tamara Tippler verlor nach 18 Sekunden einen Ski.

3:0 für den Kurs, dann kam Tessa Worley – und die französische Riesenslalom-Spezialistin schaffte es als Erste ins Ziel. Wie das Rätsel am besten zu lösen ist, fand freilich ihre Teamkollegin Romane Miradoli heraus: 1,37 Sekunden war die 27-jährige Speedspezialistin aus der Skistation Flaine schneller als Worley, das bedeutete den ersten Weltcupsieg.

„Es war schwierig, ich hatte auch kein gutes Gefühl – aber ich habe dann versucht, zu pushen und so viel Geschwindigkeit wie möglich mitzunehmen“, sagte Miradoli, die noch nie besser als Fünfte war und nun an diesem Samstag den ersten französischen Super-G-Sieg seit 2004 (Carole Montillet in Haus im Ennstal) holte.