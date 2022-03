Paris gewinnt die zweite Abfahrt in Kvitfjell, Kriechmayr Sechster

Die zweite Abfahrt im norwegischen Kvitfjell schnappte sich am Samstag der Südtiroler Dominik Paris: Der 32-Jährige aus dem Ultental feierte seinen zweiten Erfolg in dieser Saison und seinen insgesamt 21. Weltcupsieg. Und wie: 55 Hundertstelsekunden lag Paris vor dem norwegischen Wunderwuzzi Aleksander Aamodt Kilde, Rang drei ging an die Schweizer Beat Feuz und Niels Hintermann (+0,81), Letzterer holte nach dem Ex-aequo-Sieg am Freitag ein weiteres Topresultat. Dominik Paris sicherte sich damit auch Platz eins in der Rangliste der Gewinner von Abfahrten in Kvitfjell: Drei Erfolge hat noch keiner geschafft.

Ein anderer Rekordler verabschiedete sich in die Ski-Pension: Kjetil Jansrud verpasste im letzten Rennen seiner Karriere zwar die Punkteränge, doch nach sieben Siegen in Kvitfjell (zwei Abfahrten, fünf Erfolge im Super-G) ist der 36-jährige Norweger ein Volksheld, der von Fans und Kollegen mit lauten „Kjetil, Kjetil“-Sprechchören und viel Applaus bedacht wurde. 23 Weltcupsiege hat der sichtlich gerührte Jansrud insgesamt geholt, dazu Olympiagold im Super-G 2014, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen, 2019 WM-Gold in der Abfahrt und zwei Silbermedaillen – und kleine Kristallkugeln in Abfahrt und Super-G (3).