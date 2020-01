TV-Quoten: Der Bergdoktor schlägt die Ski-Herren

Damit verloren die Skifahrer auch ihr Duell zur ORF-Primetime. Der Bergdoktor in ORF 2 hatte am Mittwoch knapp mehr Zuseher (661.000) als der Slalom von Madonna di Campiglio in ORF 1. Damit setzt sich ein signifikanter Abwärtstrend fort: In diesem Winter beklagt der ORF bei den Ski-Übertragungen Quoteneinbrüche im Bereich von 40 Prozent. Nur ein Beispiel: 2018 hatten bei Marcel Hirschers Riesentorlauf-Sieg in Alta Badia im Schnitt noch 1,02 Millionen Menschen zugesehen, in diesem Winter waren es nur mehr 675.000.