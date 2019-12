Turbulenzen in Übersee: Der alpine Skiweltcup nimmt an Fahrt auf

Apropos Schweiz: Es gibt wieder einen Wirbel um Lara Gut-Behrami ...

Eher ein Wirbelchen. Im Kern geht es um die finanzielle Ausstattung ihres Privatteams. Von 2009 bis 2015 war die Tessinerin die einzige Schweizer Medaillengewinnerin, das hat sich längst geändert. In Corinne Suter (WM-Silber und -Bronze in Åre), Wendy Holdener (Kombi-Weltmeisterin 2017, 2019) und Michelle Gisin (Kombi-Olympiasiegerin) gibt es starke Konkurrenz im Team, Gisin und Holdener trainieren wie Gut-Behrami oft in ihrer eigenen Kleingruppe. Gut-Behrami hat mit dem Spanier José Luis Alejo Hervas einen neuen Konditionstrainer, den der Verband bezahlt. Im Gegenzug musste sie beim Gehalt ihres Trainer-Vaters Pauli Abstriche hinnehmen. Dazu äußerte sie sich am Mittwoch in Lake Louise kritisch, nahm aber später die Aussagen wieder zurück. Der Schweizer Cheftrainer Beat Tschuor bleibt gelassen: „ Lara zieht sehr gut mit“, sagte er der Neuen Zürcher Zeitung.

Und wie verbringen die Damen das Wochenende?

In Lake Louise stehen zwei Abfahrten (Freitag, Samstag jeweils 20.30) und ein Super-G (Sonntag, 19.00) auf dem Rennkalender. In allen Bewerben haben die Österreicherinnen gute Chancen, angeführt von Nicole Schmidhofer, die im vergangenen Winter gleich zweimal als Abfahrtssiegerin im Westen Kanadas gefeiert wurde.