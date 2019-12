Matthias Mayer nach Sturz fit und Dritter im Training

Der Kärntner hatte bei seinem spektakulären Abflug aber Glück im Unglück. Die Bänder im Knie hielten der Belastungsprobe stand, Mayer kam mit Prellungen davon und wird deshalb auch am Wochenende bei den Rennen in Beaver Creek an den Start gehen können. "Habe keine schlimmen Verletzungen davon getragen", gab Mayer via Instagram Entwarnung, "nur eine Blessur an der Hüfte." Trotzdem war der Olympiasieger drei Tage nach seinem Sieg im Super-G von Lake Louise auch beim ersten Abtasten auf einer der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt gleich wieder bester Österreicher. Vincent Kriechmayr (+0,39) kam auf die fünftschnellste Zeit. Das Programm in Beaver Creek beginnt am Freitag mit dem Super-G, die Abfahrt findet am Samstag statt. Am Sonntag folgt in Colorado noch ein Riesentorlauf.

In Beaver Creek finden eine Abfahrt (Freitag), ein Super-G (Samstag) und ein Riesentorlauf (Sonntag) statt. Mayer ist einer der wenigen Läufer, der in allen drei Rennen auf Punktejagd gehen wird.