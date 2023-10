Trotz Plusgraden am Gletscher: Keine Panik vor dem Weltcup-Auftakt

Schon seit Tagen stimmt sich das Team rund um Olympiasieger Stefan Brennsteiner im Pitztal auf den Weltcupauftakt in Sölden (28./29. Oktober) ein. Die Verhältnisse sind dabei besser, als man es erwarten würde. „Es ist sehr erfreulich, dass wir hier so gute Bedingungen vorfinden“, sagt Pircher. Denn derzeit ist ein Training lediglich auf den Schweizer Gletschern in Zermatt und Saas-Fee, am Stilfserjoch (ITA) sowie auf den heimischen Gletschern in Hintertux und eben im Pitztal möglich.