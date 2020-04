Transfercoup des ÖSV: Deutscher Erfolgscoach für die Biathletinnen

"Es steckt sehr viel Potenzial in der österreichischen Mannschaft", sagt Gerald Hönig, "das haben Lisa Hauser und Katharina Innerhofer bereits bewiesen. Ich sehe aber auch Leistungsreserven. Unser Ziel ist, alle Athletinnen individuell zu verbessern, um uns im Weltcup sowohl in der Staffel als auch in den Einzelrennen in der erweiterten Weltspitze zu etablieren. Mittelfristig wollen wir um Podestplätze mitkämpfen."