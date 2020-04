Salut für einen Superstar: Dominik Landertinger hört mit 32 auf

"Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe und froh, dass ich auch immer das nötige Glück hatte, meine Topleistungen bei Großereignissen auf den Punkt abrufen zu können", sagt der Familienvater. Seine Zukunft sieht Landertinger weiter im Sport. Er hat bereits eine Trainerausbildung ( Biathlon) absolviert, dazu will er im Gesundheitsmanagement tätig sein.

"Gerade Themen wie die richtige Balance zwischen Belastung und Regeneration spielen nicht nur im Sport, sondern auch im beruflichen Alltag eine entscheidende Rolle, um psychischen und körperlichen Problemen entgegenzuwirken. Auch der Bereich Hobbysport interessiert mich, weil hier trainingstechnisch viele Fehler gemacht werden. In erster Linie möchte ich mich in nächster Zeit in diesen Bereichen fortbilden, darauf freue ich mich sehr“, so Landertinger.

REAKTIONEN AUF DEN RÜCKTRITT

Toni Giger (ÖSV-Sportdirektor)

„Mit Dominik Landertinger verlässt einer der ganz Großen die Biathlon-Bühne! Über viele Jahre hat er für Österreich bei Großereignissen Medaillen geholt und dabei am Schießstand Nervenstärke bewiesen. Unvergessen werden auch seine Schlussrunden bleiben, in denen er immer wieder kaum Machbares geschafft und mit unglaublicher Willenskraft gefinisht hat.

Als Einzelsportler ein großer Kämpfer, in den Staffelbewerben ein verlässlicher Teamplayer. Ich bin mir sicher, dass er nach seiner so erfolgreichen Laufbahn mit dem Biathlonsport und dem ÖSV in enger Verbindung bleiben wird und wünsche Landi alles Gute.“

Franz Berger (Leitung Biathlon im ÖSV):

„Mit Dominik Landertinger verliert der österreichische Biathlonsport einen Ausnahmeathleten. Seit Beginn seiner Karriere, schon als Schüler, hat er immer einhundert Prozent gegeben und alles von sich abverlangt. Daher war er im letzten Jahrzehnt nicht nur ein Medaillengarant bei Großveranstaltungen, sondern dank seiner Persönlichkeit und seiner vorbildhaften Einstellung auch eine Leitfigur innerhalb des Teams.

Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Jahren kann ich seine Entscheidung nachvollziehen. Er wird uns im Team als Sportler und Mensch fehlen. Ich kenne Dominik seit seiner Jugend, kann ihm zu seiner außergewöhnlich erfolgreichen Karriere nur gratulieren und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.“