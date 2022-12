Tournee-Start in Oberstdorf: ÖSV-Star Kraft stürzt in der Quali ab

Halvor Egner Granerud war in der Qualifikation eine Klasse für sich. Mit einem Sprung auf 133,5 Meter verwies der Norweger den polnischen Weltcup-Leader Dawid Kubacki mit 8,9 Punkten Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Slowene Timi Zajc.

Österreichs Hoffnungsträger auf den ersten Tournee-Sieg seit 2014/'15 hatte keinen guten Tag. Stefan Kraft belegte in der Qualifikation mit 109,5 Metern nur den 44. Rang und schaffte mit Ach und Krach den Sprung in den Wettkampf am Donnerstag. Der Salzburger klagte über Erkältungssymptome und ist körperlich nicht auf der Höhe. Im K.o.-Duell wartet nun mit dem Deutschen Karl Geiger ein starker Gegner.