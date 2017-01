Stefan Kraft hat sich im Neujahrsspringen auf der Olympiaschanze in Garmisch-Patenkirchen den dritten Platz gesichert. Den Sieg holte sich der Halbzeitführende Daniel Andre Tande vor dem Polen Kamil Stoch, der im zweiten Durchgang den Schanzenrekord nur um einen halben Meter verfehlte.

Michael Hayböck klassierte sich als Zehnter, Manuel Fettner wurde Zwölfter. Auch die übrigen Österreicher hatten den zweiten Durchgang erreicht, Andreas Kofler (21.), Markus Schiffner (25.) und Florian Altenburger (27.) landeten jedoch im hinteren Teil des Feldes.

Kamil Stoch übernahm mit Rang zwei auch die Gesamtführung in der Tournee-Wertung. Stefan Kraft liegt nun hinter dem Polen auf Rang zwei. Weiter geht es für die Skispringer am Dienstag mit der Qualifikation in Innsbruck.