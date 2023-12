Tournee in Oberstdorf: Hayböck in der Quali bester Österreicher

Es hat schon Seltenheitswert, wenn Stefan Kraft einmal nicht der beste österreichische Skispringer ist. In der Qualifikation für den Tournee-Auftakt am Freitag in Oberstdorf (17.15 Uhr) landete der fünffache Saisonsieger und Weltcupleader an der siebenten Stelle. Mit einem Sprung auf 131 Meter musste der Salzburger knapp seinem Zimmerkollegen Michael Hayböck den Vortritt lassen.