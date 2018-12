Tournee-Generalprobe mit Markus Schiffner

Am Wochenende absolvieren die Skispringer ihren letzten Formtest vor der Vierschanzentournee. Dabei bekommt ein neuer Österreicher die Chance, sich für den ersten Saisonhöhepunkt zu empfehlen. ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder nominierte Markus Schiffner für die Tournee-Generalprobe in der Schweiz. Der 26-jährige Oberösterreicher zeigte zuletzt mit einem dritten Platz im Kontinentalcup auf und darf nun sein Können im Weltcup unter Beweis stellen.

Schiffner hat bereits Weltcuperfahrung, er gehörte zum Beispiel jenem österreichischen Quartett an, das im März 2017 am Holmenkollen für den letzten rot-weiß-roten Sieg in einem Teamspringen verantwortlich zeichnete. In der gleichen Saison wurde er in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee 21..

Der 26-Jährige erhält in Engelberg auch deshalb die Chance, weil Gregor Schlierenzauer nach Absprache mit den Trainern eine Auszeit vom Weltcup nimmt und im Privattraining mit Florian Liegl nach der Form und Sicherheit vergangener Tage sucht. Im Idealfall wird der erfolgreichste Springer der Weltcupgeschichte (53 Siege) bei der Tournee sein Comeback feiern.