Tops und Flops: Biathlon-Superstar Bø und ÖSV-Lichtblick Gandler

+ Johannes Thingnes Bø

Der Norweger räumte in Hochfilzen voll ab. Er gewann am Freitag den Sprint, triumphierte am Samstag mit der norwegischen Staffel und war auch im Verfolgungsrennen eine Klasse für sich. Das Dilemma der Konkurrenz: Johannes Thingnes Bø ist nicht nur in der Loipe mit Abstand der Schnellste, er hatte in Tirol auch sein Visier hervorragend eingestellt – so ist der 12-fache Weltmeister kaum zu schlagen.