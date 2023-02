Teresa Stadlober reist von der WM in Planica ab

Die Olympia-Dritte Teresa Stadlober hat ein Jahr nach ihrem Langlauf-Triumph bei den China-Spielen Pech mit ihrer Gesundheit.

Im WM-Skiathlon in Planica über je 7,5 km klassisch und im Skating gab es nur Rang 17. Die Salzburgerin hatte wegen Halsweh ihr Antreten überlegt, kam in der ersten Kurve zu Sturz und erklärte: „Es ist in der Nacht schon losgegangen, ich habe keine zwei Stunden geschlafen, habe starkes Halsweh gehabt.“

Kein 10-km-Start

Und jetzt ist Teresa Stadlober sogar von der WM abgereist. „Das Rennen über 10 km geht sich sicher nicht aus“, erklärt die Tochter der ÖSV-Präsidentin.