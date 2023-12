Super-G in Bormio: Odermatt siegt, Haaser rast aufs Podest

Hinter Aleksander Aamodt Kilde belegte Vincent Kriechmayr Rang vier. Der Oberösterreicher war damit jedoch gar nicht zufrieden: "Das war eine bescheidene Leistung. Oben weg war es noch okay, aber dann viel zu taktisch. Das zipft mich an, da muss man am Limit sein. Ich war viel zu wenig am Limit. Aber das war eine sehr durchwachsene Fahrt."