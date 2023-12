Slalom in Lienz: Shiffrin fährt der Konkurrenz auf und davon

Mikaela Shiffrin zeigt sich in Lienz weiter in bestechender Form. Nur einen Tag nach ihrem Sieg im Riesentorlauf fuhr die US-Amerikanerin auch im ersten Slalom-Durchgang in einer eigenen Liga. Sie geht mit einem Vorsprung von 1,14 Sekunden auf ihre Landsfrau Paula Moltzan ins Finale, das Lienz-Double und der 93. Weltcupsieg sind zum Greifen nahe.