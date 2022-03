Super-Adler im Anflug: Die goldene Skisprung-Generation des ÖSV

Da scheint jedenfalls eine goldene Generation im Anflug zu sein. Neben Jonas Schuster, dem Sohn von Trainer-Star Werner Schuster, sticht vor allem ein Springer heraus: Louis Obersteiner.

Der 17-Jährige kommt von den Wiener Stadtadlern und zählt zu den größten Skisprung-Hoffnungen in Österreich. Im Einzelbewerb in Vuokatti war er als Vierter noch leer ausgegangen, mit dem Team bejubelte er dann den Sieg. "Mit der Medaille will ich beweisen, dass Herkunft oder Anfahrtsweg zum Training kein Hindernis ist, um etwas zu erreichen. Ich stehe als Großstädter als EYOF-Goldmedaillengewinner hier – verrückt!“, sagte der 17-Jährige.