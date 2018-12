Südtiroler Doppelsieg: Paris siegt in Bormio vor Innerhofer

Italienische Festspiele auf der berühmten Pista Stelvio in Bormio: Dominik Paris gewinnt die Weltcup-Abfahrt vor seinem Südtiroler Landsmann Christof Innerhofer und dem Schweizer Beat Feuz. Für Paris ist es der dritte Abfahrtssieg in Bormio nach 2012 - damals ex aequo mit Hannes Reichelt - und 2017.

Die Österreicher mussten sich in Bormio geschlagen geben. Vincent Kriechmayr hatte bereits fast eine Sekunde Rückstand auf Paris, noch größer war der Rückstand von Matthias Mayer und Max Franz. Hannes Reichelt lag nach einem völlig verpatzten Lauf gar knappe drei Sekunden hinter dem Sieger.

Für einen Schreckmoment sorgte Johannes Kröll, der nach einer guten Fahrt auf Kurs zu einem Top-15-Resultat lag, ehe er beim Zielsprung zu Sturz kam und in den Zielraum rutschte. Glücklicherweise blieb Kröll dabei unverletzt.