Nach dem 1:1 bei Sturm: Lob für Lang, Freude über Burgstaller

Rapid-Trainer Robert Klauß resümierte nach dem 1:1 im Schlager am Sonntag bei Sturm Graz überaus zufrieden. „Es gab viel Leidenschaft und Intensität. Beide Teams hatten Phasen, wo sie am Drücker waren, bei uns war es zu Beginn der zweiten Hälfte“, sagte der Deutsche, der zugab, „dass wir in den letzten zehn Minuten brenzlige Situationen überstanden.“ Rapid bleibt nach dem Punktgewinn in den Top-6.