Bundesliga live: So steht es bei Sturm Graz gegen Rapid

Für Rapid hängen in Graz die Trauben hoch. Seitdem Christian Ilzer das Sagen an der Mur hat, gab es in sechs Auswärtsspielen vier Niederlagen und zwei Remis für die Grün-Weißen. „Auswärts ist es dort sehr schwierig, etwas zu holen. Aber dennoch wollen wir da gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir soweit weg sind von Sturm“, meinte Rapid-Coach Robert Klauß am Freitag.