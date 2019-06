Stefan Kraft: "Golfer werde ich keiner mehr"

Auf dem letzten Loch verlor Stefan Kraft dann endgültig die Lust am Golfen. Und man sah es dem Skisprungstar förmlich an, dass er den Golfschläger am liebsten auf die gleiche Flugbahn geschickt hätte wie zuvor die kleinen Bälle. So viele Anläufe der Salzburger auch nahm, immer landete die kleine weiße Kugel im Teich. "Golfer werde ich keiner mehr", ärgerte sich Stefan Kraft.