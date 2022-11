Starker Auftritt von ÖSV-Kombinierer Rettenegger in Ruka

Am zweiten Tag in Ruka stellte Jarl Magnus Riiber die Rangordnung wieder her. Der Superstar der Nordischen Kombination zeigte, dass sein enttäuschender Auftritt am Freitag nur ein einmaliger Ausrutscher war und feierte einen souveränen Sieg.

Für den Norweger war es bereits der 50. Erfolg im Weltcup.