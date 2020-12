Starke Österreicher beim Training für den Klassiker in Bormio

Auf einer harten, schwierigen Stelvio-Piste soll für Österreichs Speed-Herren die Trendumkehr gelingen. In Bormio werden nach der Programmänderung nun am Montag der Super-G und am Dienstag die Abfahrt (jeweils 11.30 Uhr/live ORF 1) gefahren. Für Montag ist heftiger Schneefall vorhergesagt.

Im Training ließen die Asse des ÖSV ihre Klasse aufblitzen. Hinter dem Trainingsschnellsten Ryan Cochran-Siegle belegte Vincent Kriechmayr Rang zwei (+0,30 Sekunden) vor Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer (+0,34).

Der Druck wird größer

„Wenn eine Mannschaft nicht mit Erfolg startet, kommt Druck, jeder will zeigen, dass man besser ist als die ersten Ergebnisse“, sagte Herren-Chef Andreas Puelacher. Da sei es schwierig die Lockerheit zu behalten.

Was ein guter Start in die Saison ausmacht, kann man an der Schweiz sehen. „Sie sind in jeder Disziplin stark und dadurch befreit - das ist der Unterschied zu uns.“ Puelacher hoffte, dass die zuletzt erzielten Slalom-Ergebnisse einen Schub geben und, „dass wir eine Trendumkehr auch im Speed schaffen.“ Immerhin gehe es im Jänner dann Schlag auf Schlag. „Ich wünsche mir und denke, dass es so passieren wird, dass man schneller und erfolgreicher wird.“