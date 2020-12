Shiffrin vor den Österreich-Rennen: "Es ist nichts wie früher"

Nach ihrem emotionalen Comebacksieg in Courchevel trainierte Mikaela Shiffrin in Österreich auf der Reiteralm und feierte dort auch Weihnachten. Sie sei bereit, wolle ihre Erwartungen für die Technikrennen auf dem Semmering aber nicht zu hoch ansetzen, sagte Shiffrin vor dem Riesentorlauf und Slalom, mit dem das Jahr der Alpinski-Damen am kommenden Montag und Dienstag ausklingt.

Shiffrin hatte in Frankreich erstmals nach dem Tod ihres Vaters gewonnen und über ihren emotionalen 67. Weltcupsieg gemeint, er fühle sich an wie ihr erster. „Viele Leute glauben jetzt, dieser Sieg in Courchevel sei das Comeback gewesen und ab nun ist wieder alles normal wie früher. Ich sehe das aber nicht so. Vermutlich gibt es für mich kein 'normal' mehr“, erklärte die 25-Jährige nun aber. „Meine ganze Karriere war ein Prozess, das hat sich nicht geändert, nur weil ich ein weiteres Rennen gewonnen habe.“