St. Moritz: ÖSV benennt 27-köpfiges WM-Team

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch 27 Aktive - 14 Damen und 13 Herren - für die am Montag (6. Februar) beginnenden alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz nominiert. Das Kontingent mit 24 Athleten plus die drei Titelverteidiger Anna Veith (Super-G, Riesentorlauf), Marcel Hirscher (Alpine Kombination) und Hannes Reichelt (Super-G) wurde voll ausgeschöpft.

Prominenteste Abwesende sind die Routiniers Klaus Kröll und Elisabeth Görgl, diese Entscheidungen kommen aber nicht überraschend.

Österreichs Damen bei der Ski-WM

Stephanie Brunner Katharina Gallhuber Ricarda Haaser Michaela Kirchgasser Mirjam Puchner Christine Scheyer Bernadette Schild Nicole Schmidhofer Rosina Schneeberger Ramona Siebenhofer Tamara Tippler Katharina Truppe Anna Veith Stephanie Venier

Insgesamt vierzehn Starterinnen schickt der ÖSV zur WM nach St. Moritz. Die mit Abstand größte WM-Erfahrung bringt dabei Michaela Kirchgasser mit. Bei den Titelkämpfen in St. Moritz ist Kirchgasser zum sechsten Mal bei einer Ski-WM am Start. Die fünfte Teilnahme ist es für Anna Veith, auch Bernadette Schild und Nicole Schmidhofer haben schon WM-Erfahrung. Für die anderen zehn ÖSV-Damen ist die Weltmeisterschaft allerdings Neuland.

Österreichs Herren bei der Ski-WM

Romed Baumann Frederic Berthold Manuel Feller Max Franz Christian Hirschbühl Marcel Hirscher Vincent Kriechmayr Roland Leitinger Michael Matt Matthias Mayer Hannes Reichelt Philipp Schörghofer Marco Schwarz

Unter den dreizehn Herren, die der ÖSV nach St. Moritz schickt, sind mit Frederic Berthold, Manuel Feller, Christian Hirschbühl, Vincent Kriechmayr, Roland Leitinger und Marco Schwarz sechs WM-Debütanten. Der erfahrenste Mann im Team ist Hannes Reichelt, für den St. Moritz die siebente WM seiner Karriere ist. Seine erste Teilnahme hatte er bei den Titelkämpfen im Jahr 2003 - ebenfalls in St. Moritz.