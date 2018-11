St. Anton am Karlberg: Schranz wird 80

1972 flog er als Favorit zu Olympia nach Sapporo. Dort schloss ihn IOC-Präsident Avery Brundage aus. Wegen Verstoßens gegen den Amateurparagrafen.

Schranz hatte bei einem Jux-Kickerl wie seine Mitspieler ein Leiberl mit der Aufschrift „Aroma Kaffee“ getragen.Nach dem Ausschluss war der Rennlauf nicht mehr sein Kaffee. Er wurde zum Märtyrer. Seine Töchter saßen Jahre später kopfschüttelnd vor dem Video, als sie Bilder vom Staatsempfang für ihren Papa auf dem Wiener Heldenplatz sahen.

ORF-General Gerd Bacher war dem unfreiwilligen Heimkehrer nach Frankfurt entgegengeflogen. So wie der Autor dieser Zeilen als Ghostwriter für Schranzens KURIER-Olympia-Kolumne. In Wahrheit befahl im Flugzeug Skifabrikant Franz Kneissl als Karls Brötchengeber: „So, Bua. Du schreibst nur das, was ich jetzt sag.“ Schranz sagte, erste Reihe links am Fenster neben Bacher sitzend, gar nix. Auch später verschlug’s ihm die Red’, als Zigtausende am Weg vom Flughafen bis zum Ring Spalier standen.

Dass sich Schranz mit dem US-Milliardär Brundage anlegte, dürfte den damals schon skibegeisterten KGB-Nachwuchsmann Wladimir Putin beeindruckt haben. Und so überraschte es Insider – im Gegensatz zu überforderten Leibwächtern – 31 Jahre später in St. Anton wenig, als WM-Gast Putin gemeinsamen Skilauf mit Schranz stundenlangen Politgesprächen vorzog.

Seither wurde Schranz wiederholt nach Moskau eingeladen. Einmal empfing ihn Putin im Adidas-Trainingsanzug auf seiner Datscha zum Teetrinken und Eishockey-Schauen. Ein anderes Mal durfte Schranz den Kreml besuchen, wo ihn Putin fragte, ob er ein Mittel gegen Rückenschmerzen wüsste. „Ich hab’ ihm a paar Übungen gezeigt.“ Was Putin-Mitarbeiter irritierte, zumal sie ihren Boss mit Schranz auf dem Parkett liegend vorfanden.

Schranz’ Kontakt zu Putin hat ihm – wenig überraschend – auch Kritik eingebracht. Er kann damit leben. Der Tiroler Herr Karl hatte schon in aktiven Zeiten die Begabung, sich’s mit Politikern gut zu stellen. Nicht nur Bruno Kreisky – auch Chefs und Minister anderer Parteien gingen im g’mütlich feinen Hotel Karl Schranz ein und aus. Was zuweilen zu Neid im Ort führte. Dass Schranz in den 80-ern ein Auto mit dreistelligem Wiener Promi-Kennzeichen fuhr, legten ihm Einheimische als Verrat aus.

Als Mehrfach-Weltmeister soll er Talente eher gebremst als gefördert haben. Ich hatte – weil zu jung – das Glück, nie den Rennläufer Schranz kritisieren zu müssen. Vielmehr lernte ich ihn als kollegialen Reporter-Konkurrenten schätzen, der mir so manche Story und so manchen Trick verriet. Wie man z.B. Saufgelage im Skizirkus überleben konnte. „Schütt’ den Schnaps heimlich wie i in a Blumenkistl.“

Nüchtern betrachtet war Schranz seiner Zeit voraus.