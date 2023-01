Spindleruv Mlyn: Nur noch ein Lauf fehlt Shiffrin zum Rekordsieg

Mikaela Shiffrin scheint nicht zu stoppen zu sein. Die 27-Jährige befindet sich derzeit in der Form ihres Lebens. In Spindleruv Mlyn (Spindlermühle im Riesengebirge im Norden von Tschechien) zauberte die US-Amerikanerin einmal mehr einen Traumlauf in den Schnee. Nach dem ersten Slalom-Durchgang hatte sie 0,67 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Lena Dürr. Die Kroatin Zrinka Ljutic lag als Dritte 0,85 Sekunden zurück.

"Fast perfekt"

"Das war fast ein perfekter Lauf, ich war überall am Limit", sagte Shiffrin. "Ich habe die Schwünge immer da gesetzt, wo ich es wollte.

ORF-Expertin Nicole Hosp zollte Respekt: "Es ist ein Privileg, das kommentieren zu dürfen. Ich habe noch nie jemand so fahren gesehen."

Sollte Shiffrin das Rennen gewinnen, wäre das ihr 86. Sieg im Weltcup. Damit würde sie mit der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark gleichziehen.