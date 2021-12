Spektakuläre Flugshow beim Weltcup in Alta Badia

Dazu gehört traditionell auch der Auftritt der berühmten Frecce Tricolori zwischen den beiden Riesentorlauf-Durchgängen. Die Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe ist als Pauseneinlage ein farbenfroher und lautstarker Hingucker. Beim Weltcup in Gröden konnten die Luftakrobaten nicht abheben, weil das Grödnertal für die spektakulären Manöver viel zu eng ist. In Alta Badia zauberten die zehn Flieger am Sonntag aber wieder die italienische Flagge in den wolkenlosen Himmel.