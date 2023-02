Goggia gewinnt in Crans Montana, Österreicherinnen ohne Chance

So wie bei vielen Sportveranstaltungen an diesem Wochenende war auch die Frauen-Abfahrt in Crans Montana ein Kampf gegen das Wetter. Bereits am Samstag hatte das Rennen im Schweizer Wallis wegen Nebels und später aufgeweichter Piste nicht stattfinden können.

Der Start musste Sonntagfrüh nach hinten verschoben werden und auch danach war das Wetter wechselhaft. Nebel war ein Spielverderber, in unterschiedlich starker Ausprägung. Da auch die Sicht nicht optimal war, mussten die Abfahrerinnen mit viel Mut den Berg runter.