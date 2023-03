Snowboarder Schöffmann/Obmann siegen im Teambewerb

Für Andreas Prommegger und Daniela Ulbing reichte ein neunter Platz, um Österreich auch in diesem Bewerb die Disziplinenwertung zu sichern.

Für Schöffmann, die normalerweise mit ihrem Freund, dem derzeit verletzten Alexander Payer, fährt, war es der insgesamt vierte Mixed-Sieg. Für Obmann war es der erste. Kurios im Finale am Sonntag: Es kam zum direkten Duell Obmanns mit Bormolini, dem er am Vortag hauchdünn den Gesamt-Weltcupsieg (um vier Punkte) und den Parallel-Slalom-Weltcup (um zwei) entrissen hatte. Am Sonntag waren die beiden gleich schnell, Schöffmann besiegte dann Caffont um 14 Hundertstel.