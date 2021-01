Snowboard-Star Benjamin Karl: „Die Jungen haben Angst vor uns“

Natürlich hat auch er in der Vergangenheit die Kritiker und Nörgler vernommen, die teilweise kein gutes Haar an den Snowboardern ließen. Da wurde zum Beispiel an der Professionalität der Sportart gezweifelt, weil die Salzburgerin Claudia Riegler mit 45 noch ein Weltcuprennen gewann. Da wurde das Leistungsniveau in Zweifel gezogen, weil in den Ergebnislisten häufig dieselben Athleten vorne zu finden waren. „Wie der Hirscher noch gefahren ist, haben auch nur drei, vier Leute gewonnen“, entgegnet Benjamin Karl.