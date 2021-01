Snowboard: Gasser bei Big-Air-Weltcup am Kreischberg auf Platz 3

Vor ihrem dritten Auftritt hatte Gasser gewusst, im Kampf um den Sieg noch zulegen zu müssen. "Ein bisschen tut es weh, dass ich den letzten Sprung nicht gelandet habe, dann wäre es schon noch höher raufgegangen. In der Luft habe ich gemerkt, dass es ein bisschen zu weit geht, dann habe ich den Sprung nicht mehr landen können", erläuterte das ÖSV-Snowboard-Aushängeschild nach ihrem missglückten "Cab Double Underflip 900".

Für Gasser und Co. endete am Samstag eine lange Bewerbspause. Die Tagesdritte war zum ersten Mal seit den X-Games in Norwegen im März 2020 wettkampfmäßig im Einsatz. Im Weltcup war es gar der erste Bewerb seit 14. Dezember 2019, wo Gasser in Peking Rang zwei belegt hatte. Am Kreischberg konnte Österreichs Sportlerin des Jahres 2017 und 2018 gleich bei der ersten Möglichkeit wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln.