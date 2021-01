Tamara Tippler rast in St. Anton aufs Stockerl, Goggia siegt

Die Olympiasiegerin hat Fahrt aufgenommen: Sofia Goggia feierte am Samstag in St. Anton ihren zweiten Weltcup-Abfahrtssieg en suite, und die 28-Jährige aus Bergamo gewann nicht nur irgendwie. Beeindruckende 0,96 Sekunden legte die Italienerin zwischen sich und die erste Verfolgerin, die erfreulicherweise in Rot-Weiß-Rot unterwegs war.

„Ich war eineinhalb Sekunden schneller als im Training am Freitag, da hatte ich mir schon gedacht, dass es heute für den Sieg reichen könnte“, sagte die mit Nummer fünf gestartete Goggia, die in Speedrennen gern auch einmal einen Riesenslalomschwung einstreut. „Ab der Hälfte bis ganz unten habe ich die Skier einfach nur noch laufen lassen. Und wenn es um Kurven geht, bin ich einfach richtig schnell.“

Tamara Tippler feierte in ihrer 50. Abfahrt ihren ersten Podestplatz, nachdem sie zuvor schon fünf Mal im Super-G aufs Stockerl gerast war. „Es war ein sehr großes Ziel, ich hatte auch im Training immer schon schnelle Zeiten. Das letzte Bisschen fehlt noch, die neun Zehntelsekunden sind mir egal, Zweite ist Zweite“, sagte die 29-jährige Steirerin. „Schön am Boden bleiben, und dann passt das.“

Den dritten Rang sicherte sich Breezy Johnson, die nach zwei Kreuzbandrissen (2018, 2019) nun in der Form ihres Lebens ist und schon den dritten Podestplatz in Serie holte. Die 24-Jährige füllt nun jene Lücke, die Mikaela Shiffrins Speed-Pause und die Verletzung von Keely Cashman im US-Team hinterlassen haben. „Unser Team ist super, alle haben mir so viel geholfen in der Vorbereitung“, sagte die junge Damen aus Wyoming.