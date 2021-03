Snowboard-Crosser Hämmerle rast dem Weltcupgesamtsieg entgegen

Alessandro Hämmerle winkt zum dritten Mal in Folge die Kristallkugel im Snowboardcross-Weltcup. Der Gesamtsieger der Saisonen 2018/'19 und 2019/'20 reist mit einer komfortablen Führung von den beiden Rennen in Bakuriani (Georgien) ab. Nach einem vierten Platz am Donnerstag belegte Hämmerle am Freitag den dritten Rang.