Slalom in Wengen: ÖSV-Asse hoffen, Erfolgslauf fortzusetzen

Feller in der Favoritenrolle

Nach Siegen in Gurgl und Adelboden sowie einem fünften Platz in Madonna di Campiglio reiste Feller in der ungewohnten Favoritenrolle nach Wengen. Legt der Tiroler noch einen drauf, wäre er der erste Mann seit vier Jahren, der mindestens drei Slaloms in einer Saison gewonnen hat. 2019/20 waren sowohl der Franzose Clément Noël als auch der Schweizer Daniel Yule dreimal erfolgreich. Allerdings hat seit Marcel Hirscher 2018 kein Österreicher mehr in Wengen gewonnen, und nach dem zweiten Platz von Feller 2019 gab es bis dato keinen weiteren Podestrang zu bejubeln.

"Das Selbstvertrauen stimmt sicher bei den Burschen. Es startet aber wieder bei null", sagte ÖSV-Chefcoach Marko Pfeifer. "Wir haben uns in Wengen in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so leicht getan, aber wir müssen voll drauflosfahren, überzeugt sein, dann hoffe ich, dass wir zumindest ein Podium mitnehmen."