Slalom in Madonna: Braathen führt, Strolz & Gstrein auf Rang sechs

Lucas Braathen gibt in diesem Winter im Slalom das Tempo vor. Der 22-jährige Norweger, der bereits den ersten Saison-Slalom in Val d'Isere gewinnen konnte, liegt auch in Madonna di Campiglio nach dem ersten Durchgang voran. Zur Halbzeit führt Braathen vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,42 Sekunden) und dem Deutschen Linus Strasser (+0,50).