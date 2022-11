Slalom in Killington: Rekordfrau Mikaela Shiffrin liegt auf Kurs

Unangefochtene Lokalmatadorin

Was ihre Zeit wert war, unterstrich die in den Killington-Slaloms in bislang fünf Anläufen stets ungeschlagene Lokalmatadorin: Mikaela Shiffrin war nach ihrem 13. Platz im Riesenslalom noch nicht wieder ganz auf Angriff eingestellt, war aber dennoch um 22 Hundertstelsekunden schneller als die Vorarlbergerin. „Im ersten Lauf wollte ich einfach meine besten und schnellsten Schwünge fahren und aggressiv fahren und mir keinen Druck machen, das ist mir ganz gut gelungen", sagte die 27-jährige Amerikanerin.

Zwischen Shiffrin und Liensberger schob sich noch die Schweizerin Wendy Holdener (+0,21), die damit auf Kurs liegt zu ihrem 31. Podestplatz; ein Sieg ist der 29-Jährigen im Slalom freilich noch nicht gelungen, das ist einzigartig in der Geschichte des alpinen Skiweltcups.

Nichts zu bestellen hatte einmal mehr Katharina Truppe, die bereits nach elf Fahrsekunden 35 Hundertstel aufgerissen hatte und diese bis ins Ziel auf 1,03 Sekunden ausbaute. Wobei es nicht allein an der Kärntnerin lag – die Piste ließ angesichts der hohen Temperaturen relativ rasch nach, wie die Zeiten der nach Truppe gestarteten Konkurrentinnen zeigten: Keine konnte die mit Startnummer 8 gestartete Achte des ersten Laufs überholen.

Katharina Huber lag auf Kurs Richtung Top Ten, als sie nach einem Fahrfehler ausschied und ihren Negativlauf fortsetzte – zuletzt war die Mostviertlerin im November 2021 in Levi in den Top Ten, daran ändert auch ihr überraschender fünfter Rang in der Olympia-Kombination in Peking nichts, Marie-Therese Sporer beendete ihre verpatzte Fahrt ebenfalls vorzeitig unfreiwillig. Auch Chiara Mair (+2,52 Sekunden) blieb nicht als Kopfschütteln, Franziska Gritsch verlor gar 3,18 Sekunden.

Der zweite Lauf beginnt um 19 Uhr (live ORF1).