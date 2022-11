Männer-Abfahrt in Lake Louise: Kilde siegt, Hemetsberger überzeugt

Um 12.38 Uhr am Samstagmittag kanadischer Westküstenzeit hätte manch einer wohl am liebsten „stop the count“ gerufen. Thomas Dreßen, Romed Baumann und Dominik Schwaiger führten da das Klassement der ersten Weltcup-Abfahrt dieses Winters an, als Vierter lag Otmar Striedinger mit 0,67 Sekunden Rückstand an vierter Stelle.

Doch die FIS ist in ihrem Reglement erbarmungslos, und so durften sich noch 65 Herren daran versuchen, die deutsche Dreifachführung umzugestalten. Aleksander Aamodt Kilde – Startnummer sechs – tat bei noch trübem Wetter wie ihm geheißen, und der Norweger nahm Dreßen in dessen Comebackrennen nach zwei Jahren gesundheitlicher Zwangspause (Hüfte!) gleich einmal 1,02 Sekunden ab.